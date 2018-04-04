Berna Öztürk’e saldıran şahıs serbest bırakıldı

‘Karımı Gördünüz mü?’ filminin galasında oyuncu Berna Öztürk’e taciz ederek saldıran Mert Ö., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
Ümraniye Hilton Garden Inn Otel’de ‘Karımı Gördünüz mü?’ filminin galasında şüpheli Mert Ö., oyuncu Berna Öztürk’ü kolundan tutarak dışarı çıkarmaya çalışmıştı. Berna Öztürk korku içinde kendini kurtarmaya çalışırken, şahıs Öztürk’ün yanında bulunanlar tarafından uzaklaştırılmıştı.
Üzerinden ustura çıktı
Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Mert Ö.’nün üzerinde yapılan aramada ustura diye tabir edilen kesici alet bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
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