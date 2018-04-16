Beş Ayrı Hırsızlık Olayını Gerçekleştirdiği Tespit Edilen Şahıs Tutuklandı

Nevşehir’de 5 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Sümer Mahallesi’nde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili olarak polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, para, av tüfeği, güvercin, kanarya, oto teybi ve boya tabancası gibi eşyaları çalan M.D. yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlı M.D. yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.