HABER

Beş saatin asayiş bilançosu

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2018 09:34 | Son Güncelleme

Sivas’ta “Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması” beş saat sürdü.Sivas’ta İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yurt geneli ile eş zamanlı gerçekleştirilen ‘Türkiye Güven ve Huzur Uygulaması’ beş saat sürdü.

Sivas’ta “Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması” beş saat sürdü.
Sivas’ta İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yurt geneli ile eş zamanlı gerçekleştirilen ‘Türkiye Güven ve Huzur Uygulaması’ beş saat sürdü. 2018 yılı içerisinde ikinci gerçekleştirilen uygulamada, 2 bin 178 kişi ve 13 iş yeri sorgulanarak kontrol edildi. 7 yoklama kaçağı ve 5 kaçak göçmen yakalandı. 285 araç kontrol edilirken trafik kurallarını ihlal eden 10 sürücüye 8 bin 827 lira para cezası kesildi.

Fransa'da ünlü gazeteciye silahlı saldırı!Fransa'da ünlü gazeteciye silahlı saldırı!
Asıl kimlikleri ortaya çıktı!Asıl kimlikleri ortaya çıktı!
Rusya'dan dünyayı sarsan açıklamaRusya'dan dünyayı sarsan açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dört öğrencisiyle ilişkiye girmiş! Utanmaz öğretmenin savunması pes dedirtti

Dört öğrencisiyle ilişkiye girmiş! Utanmaz öğretmenin savunması pes dedirtti

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Manisaspor, Elazığspor deplasmanına gitmek için uçak parası bulamadı

Manisaspor, Elazığspor deplasmanına gitmek için uçak parası bulamadı

Ünlü Konyaaltı Plajı, Hülya Koçyiğit’in damadının oldu!

Ünlü Konyaaltı Plajı, Hülya Koçyiğit’in damadının oldu!

Akşener, Erdoğan’ı 5 puanla geçer! Olay açıklama

Akşener, Erdoğan’ı 5 puanla geçer! Olay açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Polisten kaçak tavuk kesimhanesine operasyon

Polisten kaçak tavuk kesimhanesine operasyon

Yer: Adana! 17 yaşındaki genç yol kenarında ölü bulundu

Yer: Adana! 17 yaşındaki genç yol kenarında ölü bulundu

Modern çağın hırsızlığı: Dijital vurgun

Modern çağın hırsızlığı: Dijital vurgun

İstanbul'da dev operasyon: 155 gözaltı

İstanbul'da dev operasyon: 155 gözaltı

Dehşet! Arkadaşının boğazını keserek öldürdü!

Dehşet! Arkadaşının boğazını keserek öldürdü!

Oyun salonu diye kiralayıp bunu yapmışlar

Oyun salonu diye kiralayıp bunu yapmışlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.