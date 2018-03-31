Beş saatin asayiş bilançosu

Sivas’ta “Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması” beş saat sürdü.

Sivas’ta İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yurt geneli ile eş zamanlı gerçekleştirilen ‘Türkiye Güven ve Huzur Uygulaması’ beş saat sürdü. 2018 yılı içerisinde ikinci gerçekleştirilen uygulamada, 2 bin 178 kişi ve 13 iş yeri sorgulanarak kontrol edildi. 7 yoklama kaçağı ve 5 kaçak göçmen yakalandı. 285 araç kontrol edilirken trafik kurallarını ihlal eden 10 sürücüye 8 bin 827 lira para cezası kesildi.