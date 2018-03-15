Besihanenin duvarı yıkıldı: 3 ölü, 1 yaralı

Olay, bugün akşam saatlerinde, eskiden belde statüsünde olan Kolukısa Mahallesi'nde meydana geldi. Bir besihane inşaatında, belirlenemeyen nedenle beton duvar yıkıldı. Enkazın altında kalan işçiler Egemen Öztürk, Feyyaz Kaçmaz, Mücahit Öztürk ve Latif Öztürk yaralandı. Yaralılardan Egemen Öztürk, Kadınhanı Devlet Hastanesi'nde diğer 3'ü de Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.
İşçilerden Egemen Öztürk, Mücahit Öztürk ve Feyyaz Kaçmaz yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Latif Öztürk'ün hayati tehlikesinin de devam ettiği belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
(DHA)
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