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Besihanenin duvarı yıkıldı: 3 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 23:40 | Son Güncelleme

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde yapımı devam eden besihanenin duvarının yıkılması sonucu 3 işçi öldü, 1 işçi yaralandı.

Olay, bugün akşam saatlerinde, eskiden belde statüsünde olan Kolukısa Mahallesi'nde meydana geldi. Bir besihane inşaatında, belirlenemeyen nedenle beton duvar yıkıldı. Enkazın altında kalan işçiler Egemen Öztürk, Feyyaz Kaçmaz, Mücahit Öztürk ve Latif Öztürk yaralandı. Yaralılardan Egemen Öztürk, Kadınhanı Devlet Hastanesi'nde diğer 3'ü de Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.

Besihane duvarı yıkıldı: 3 ölü, 1 yaralı

İşçilerden Egemen Öztürk, Mücahit Öztürk ve Feyyaz Kaçmaz yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Latif Öztürk'ün hayati tehlikesinin de devam ettiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)

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Konya besihane

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