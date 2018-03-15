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Beşiktaş İskelesi karşısında bulunan otobüs duraklarına bırakılan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, olay yerine bomba imha ekipleri çağrıldı.

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 15:39 | Son Güncelleme

IHAAW153306-ASA/15-03-2018 - Beşiktaş İskelesi karşısında bulunan otobüs duraklarına bırakılan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi. 15.03.2018 15:33:06 TSI NNNN

IHAAW153306-ASA/15-03-2018

- Beşiktaş İskelesi karşısında bulunan otobüs duraklarına bırakılan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, olay yerine bomba imha ekipleri çağrıldı.

15.03.2018 15:33:06 TSI
NNNN

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