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Beşiktaş Levent’te bir kafeye giren saldırgan iki kişiyi silahla vurdu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, saldırgan kayıplara karıştı. Polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 11:19 | Son Güncelleme

IHAAW111254-ASA/26-03-2018 - Beşiktaş Levent’te bir kafeye giren saldırgan iki kişiyi silahla vurdu. 26.03.2018 11:12:54 TSI NNNN

IHAAW111254-ASA/26-03-2018

- Beşiktaş Levent’te bir kafeye giren saldırgan iki kişiyi silahla vurdu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, saldırgan kayıplara karıştı. Polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

26.03.2018 11:12:54 TSI
NNNN

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