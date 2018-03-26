IHAAW111254-ASA/26-03-2018

- Beşiktaş Levent’te bir kafeye giren saldırgan iki kişiyi silahla vurdu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, saldırgan kayıplara karıştı. Polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

26.03.2018 11:12:54 TSI

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