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Beşiktaş'ta kan donduran görüntü! Taksici ile minibüsçü birbirine girdi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2018 11:02 | Son Güncelleme

İstanbul Beşiktaş'ta taksici ve minibüsçü arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma başladı. Bir tarafından küfür etmesiyle kısa sürede kavgaya dönüşen tartışma cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. İşte sokak üzerinde birbirlerine tekme ve yumruklarla saldıran şoförlerin kan donduran görüntüsü...

Beşiktaş'ta taksici ve minibüsçünün yumruklu kavgası, saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dolmabahçe'de taksici ile minibüsçü arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Edinilen bilgilere göre, dün taksici ve minibüsçü arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma başladı. Tartışma bir tarafın küfür etmesiyle kısa sürede kavgaya dönüştü. Sokak üzerinde birbirlerine tekme ve yumruklarla saldıran şoförlerin kavgası cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. (İHA)

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