Beşiktaş'ta silahlı saldırı! Kafeye girip iki kişiyi vurdu

Beşiktaş Levent'te bir kafede çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Kafedeki 3 kişi arasında tartışma büyüdü. Silahını çeken saldırgan 2 kişiyi yaraladı. Saldırgan kaçarken yaralılar için olay yerine ambulans sevkedildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. (İHA-DHA)