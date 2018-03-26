HABER

Beşiktaş'ta silahlı saldırı! Kafeye girip iki kişiyi vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 11:20 | Son Güncelleme

Beşiktaş Levent'te bir kafeye giren saldırgan iki kişiyi silahla vurdu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, saldırgan kayıplara karıştı. Polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Beşiktaş Levent'te bir kafede çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Kafedeki 3 kişi arasında tartışma büyüdü. Silahını çeken saldırgan 2 kişiyi yaraladı. Saldırgan kaçarken yaralılar için olay yerine ambulans sevkedildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. (İHA-DHA)

İş adamına 'gaip' şoku!İş adamına 'gaip' şoku!
Dünya diken üstünde! Trump'tan ortalığı karıştıracak hamleDünya diken üstünde! Trump'tan ortalığı karıştıracak hamle
Bakanlık açıkladı! Bir ayda 2 milyon kişi e-Devlet'te mirası sorgulamışBakanlık açıkladı! Bir ayda 2 milyon kişi e-Devlet'te mirası sorgulamış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş saldırı Levent

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın'ın Brezilya'da olduğu iddia edildi

Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın'ın Brezilya'da olduğu iddia edildi

Alişan ve Buse Varol nişanlandı! Alişan tuzlu kahve de içti!

Alişan ve Buse Varol nişanlandı! Alişan tuzlu kahve de içti!

Rusya’da facia! AVM'de yangın çıktı: En az 64 ölü!

Rusya’da facia! AVM'de yangın çıktı: En az 64 ölü!

Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi

e-Devlet'le ilgili korkutan gelişme! Güvenlik testinden geçemedi

e-Devlet'le ilgili korkutan gelişme! Güvenlik testinden geçemedi

Survivor'da Acun Ilıcalı'dan Ümit Karan'ı şoke eden hareket! 'Bunu yayınlama biterim'

Survivor'da Acun Ilıcalı'dan Ümit Karan'ı şoke eden hareket! 'Bunu yayınlama biterim'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kütahya'nın Hisarcık ilçesi... 2,5 yılda 4 muhtar hayatını kaybetti!

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi... 2,5 yılda 4 muhtar hayatını kaybetti!

Beşiktaş'ta yaralının yardımına ilk yardım öğretmeni koştu

Beşiktaş'ta yaralının yardımına ilk yardım öğretmeni koştu

Adana'da çöpe atılan bebek mahalleyi ayağa kaldırdı

Adana'da çöpe atılan bebek mahalleyi ayağa kaldırdı

Askeri birlikte cacık şoku: Arkamı döndüğümde içine bir şey atıyordu!

Askeri birlikte cacık şoku: Arkamı döndüğümde içine bir şey atıyordu!

Tokat'ta KYK yurdu karıştı! Kız öğrenciler yurt önünde eylem yaptı!

Tokat'ta KYK yurdu karıştı! Kız öğrenciler yurt önünde eylem yaptı!

Yolcu otobüsü harfiyat kamyonuyla çarpıştı: 27 yaralı

Yolcu otobüsü harfiyat kamyonuyla çarpıştı: 27 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.