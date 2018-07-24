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Beşiktaş'ta taksi evin yatak odasına girdi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2018 03:38 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ta rampadan inen taksi yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda duramayıp sokağın altında bulunan bir evin yatak odasına girdi. Kazada taksi içinde sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Gülistan Sokaktan inen 34 TCR 09 plakalı taksi kayganlaşan yolda duramayarak Çevirmeci Soka'kta bulunan 5 katlı binanın zemin katında bulunan bir evin yatak odasına girdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle taksi sürücüsü ve yolcu araç içinde sıkıştı. Araç içinde sıkışan iki kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar daha sonra Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

YATAK ODASINDA KİMSENİN OLMAMASI FACİAYI ÖNLEDİ

Kaza sırasında ev sakinlerinin başka bir odada olması olası bir faciayı önledi. Olay yerine çağrılan çekici ile araç evden çekildi. Kaza nedeniyle evde maddi hasar meydana geldi. Kaza anının görgü tanığı, “Taksiye biri binmiş aşağıya doğru geliyordu. Yağmurlu havada zemin kaygan olduğu için kayarak araç birden içeri girdi. Yan sokaktan sesi duyarak koşup geldik” dedi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Taksi yatak odası trafik kazası

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