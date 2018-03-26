Beşiktaş’da yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı

Beşiktaş’da yolun karşısına geçmek isten bir kadına otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, Beşiktaş Barbaros bulvarı üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, Duygu Engin yönetimindeki 41 EU 323 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen bir kadına çarptı. Kazada yaralanan kadına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı kadını Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri sürücü Duygu Engin’e alkol testi yaptı. Alkol kullandığına dair herhangi bir bulguya rastlanmayan şoför, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaza anını anlatan şoför, "Orta şeritte minibüs vardı. Ben de minibüsü sollayayım dedim. Yaya minibüsün önünden çıktı. Haliyle duramadım ben sol şeritteydim" dedi.