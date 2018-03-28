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Beşiktaş’ta Gece Kulübü önünde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 08:45 | Son Güncelleme

İstanbul (İHA)

İstanbul (İHA)

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