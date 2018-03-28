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Beşiktaş’ta gece kulübü önünde silahlı kavga... 1 ölü çok sayıda yaralı var

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 05:31 | Son Güncelleme

Beşiktaş Ortaköy’de buluna bir gece kulübü önünde çıkan kavgada silahlar konuştu.

Beşiktaş Ortaköy’de buluna bir gece kulübü önünde çıkan kavgada silahlar konuştu. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi.
Olay, saat 04:30 sıralarında Beşiktaş Ortaköy Muallim Naci Caddesi üzerinde bulunan bir gece kulubü önünde meydana geldi. Grup arasında sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Silahların çekildiği kavgada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken yaralıların olduğu öğrenildi.
Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Beşiktaş’ta gece kulübü önünde silahlı kavga... 1 ölü çok sayıda yaralı var

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Beşiktaş’ta gece kulübü önünde silahlı kavga... 1 ölü çok sayıda yaralı var

Beşiktaş’ta gece kulübü önünde silahlı kavga... 1 ölü çok sayıda yaralı var
2 / 8

Beşiktaş’ta gece kulübü önünde silahlı kavga... 1 ölü çok sayıda yaralı var

Beşiktaş’ta gece kulübü önünde silahlı kavga... 1 ölü çok sayıda yaralı var
3 / 8

Beşiktaş’ta gece kulübü önünde silahlı kavga... 1 ölü çok sayıda yaralı var

Beşiktaş’ta gece kulübü önünde silahlı kavga... 1 ölü çok sayıda yaralı var
4 / 8

Beşiktaş’ta gece kulübü önünde silahlı kavga... 1 ölü çok sayıda yaralı var

Beşiktaş’ta gece kulübü önünde silahlı kavga... 1 ölü çok sayıda yaralı var
5 / 8

Beşiktaş’ta gece kulübü önünde silahlı kavga... 1 ölü çok sayıda yaralı var

Beşiktaş’ta gece kulübü önünde silahlı kavga... 1 ölü çok sayıda yaralı var
6 / 8

Beşiktaş’ta gece kulübü önünde silahlı kavga... 1 ölü çok sayıda yaralı var

Beşiktaş’ta gece kulübü önünde silahlı kavga... 1 ölü çok sayıda yaralı var
7 / 8

Beşiktaş’ta gece kulübü önünde silahlı kavga... 1 ölü çok sayıda yaralı var

Beşiktaş’ta gece kulübü önünde silahlı kavga... 1 ölü çok sayıda yaralı var
8 / 8

Beşiktaş’ta gece kulübü önünde silahlı kavga... 1 ölü çok sayıda yaralı var

Beşiktaş’ta gece kulübü önünde silahlı kavga... 1 ölü çok sayıda yaralı var
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