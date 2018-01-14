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Beşiktaş’ta genç kız balkondan atlayarak intihar etti

YAŞAM HABERLERİ | 14.01.2018 06:29 | Son Güncelleme 53 dakika önce

Beşiktaş’ta oturdukları apartmanın 6. katındaki daireden atlayan 20 yaşındaki Hazal Akyürek hayatını kaybetti.

Beşiktaş’ta genç kız balkondan atlayarak intihar etti

Olay, saat 04:00 sıralarında Beşiktaş Akat Mahallesi Gül Sokak üzerindeki 6. Gazeteciler Sitesi'nde bulunan bir apartmanın 6. katında meydana geldi. Babaannesi ve dedesiyle birlikte kalan Hazal Akyürek isimli üniversite öğrencisi genç kız, dairenin penceresine çıkarak kendini aşağıya bıraktı.

Genç kızın daireden düştüğünü gören babannesi ve dedesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Genç kıza ilk müdahale olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

Genç kızın İzmit’te kalan ailesine haber verildi.

Olay yerindeki incelemelerin ardından Akyürek'in cenazesi Adli Tıp Morguna kaldırılacağı öğrenildi.

EVE GELDİKTEN 15 DAKİKA SONRA
Beşiktaş’ta gece saatlerinde meydana gelen olayda, oturduğu evin penceresinden atlayarak hayatını kaybeden 20 yaşındaki Hazal Akyürek’in 15 dakika önce taksi ile site önüne geldiği ve oturduğu daireye çıktıktan 15 dakika sonra intihar ettiği öğrenildi. 1,5 yıldır İstanbul’da Üniversite okuduğu ve burada babaannesi ve dedesiyle yaşadığı öğrenildi.

Polis ve savcının olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

(İHA)

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intihar Beşiktaş

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