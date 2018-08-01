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Beşiktaş'ta hafriyat yüklü kamyon devrildi (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2018 12:20 | Son Güncelleme

BEŞİKTAŞ'ta hafriyat yüklü kamyon devrildi.

Hakan KAYA-Ersan SAN-İSTANBUL,(DHA)

BEŞİKTAŞ'ta hafriyat yüklü kamyon devrildi. Sürücünün yaralandığı kaza sonrası bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kaza saat 12.00 sıralarında Kadırgalar Caddesi'nde meydana geldi. Toprak yüklü kamyon henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Kamyondaki toprak yola devrildi. Bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.

(Fotoğraflı)

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