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Beşiktaş'ta hafriyat yüklü kamyon devrildi (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2018 16:18 | Son Güncelleme

BEŞİKTAŞ Kadırgalar Caddesi'nde toprak yüklü hafriyat kamyonu virajı alamayarak devrildi.

Hakan KAYA-Yılmaz BEZGİN-Ersan SAN-İSTANBUL,(DHA) BEŞİKTAŞ Kadırgalar Caddesi'nde toprak yüklü hafriyat kamyonu virajı alamayarak devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, devrilen kamyondaki toprak nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kaza Beşiktaş Kadırgalar Caddesi'nde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Enver Karakoç'un kullandığı 34 KB 2495 plakalı toprak yüklü hafriyat kamyonu Dolmabahçe iskitameti'ne ilerlerken virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kaza nedeniyle hafriyat kamyonunda bulunan toprak, yola saçılırken, sürücü ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkartılan sürücü Karakoç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Kadırgalar Caddesi'nde araç yoğunluğu oluştu. Belediye ekipleri ve iş makineleri devrilen kamyondan yola dökülen toprağı temizledi. Devrilen kamyon da vinç yardımıyla kaldırıldı.

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