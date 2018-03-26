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Beşiktaş’ta husumetli iki kişi arasında silahlı kavga: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 12:11 | Son Güncelleme

Beşiktaş Levent’te aralarında husumet olan iki kişi bir kafenin önünde karşılaşınca tartışma çıktı.

Beşiktaş Levent’te aralarında husumet olan iki kişi bir kafenin önünde karşılaşınca tartışma çıktı. Silahların konuştuğu tartışmada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş Levent’te aralarında husumet olan Aytekin K. ve Süleyman Kutay bir kafenin önünde karşılaştı. Tartışmaya başlayan şahıslardan Aytekin K. silahını çıkarak ateş etti. Silahın ateşlenmesiyle Süleyman Kutay ayağından vurularak yaralanırken olayla ilgisi olmayan işyeri çalışanı Kerem Kaya da boynundan vurularak yaralandı.
Silahın patlamasıyla çevrede büyük panik yaşanırken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan bir tanesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine diğeri ise Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Zanlı Aytekin K. ise polis ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan saldırgan ekiplerce emniyete götürülürken olayın yaşandığı yere güvenlik şeridi çekildi. Polis ekipleri otomatik silahlarla da çevrede önlem alırken yerde çok sayıda boş kovan olduğu görüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

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