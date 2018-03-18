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Beşiktaş’ta istinat duvarı çöktü, 2 araç enkaz altında kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2018 10:56 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ta istinat duvarının çökmesi sonucu 2 araç enkaz altında kaldı.

Beşiktaş’ta istinat duvarının çökmesi sonucu 2 araç enkaz altında kaldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, 3 katlı bir binada yaşayanlar tahliye edildi.
Olay, saat 08.30 sıralarında Beşiktaş Türkali Mahallesi Abbasağa Çıkmazı’nda medyana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı bir binanın bitişiğindeki istinat duvarı sabah saatlerinde büyük bir gürültüyle çöktü. Çökme sonucu park halindeki 6 araç zarar görürken, 2 araç da enkaz altında kaldı. Kullanılamaz hale gelen 2 araçtan biri enkaz nedeniyle görünmez hale geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve Beşiktaş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen ekipler, olayın yaşandığı yere güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Vatandaşlar ise büyük panikle dışarıya çıkarak, şaşkın bakışlarla olanı biteni izledi.

“Kimsede yaralanma yok, binayı tahliye ediyoruz”
Beşiktaş Belediye Zabıta Müdürlüğü Amiri Yaşar Kalkan, “Sabah saatlerinde binanın yan tarafında çatlama olmuş. Daha sonra istinat duvarı olduğu gibi aşağıya inmiş ve birkaç araca da zarar vermiş. Sevindirici tarafı ise herhangi bir vatandaşımızda yaralanma ve can kaybı yok. Bu çok önemli, zabıta ekipleri olarak olay yerine gelip müdahalede bulunduk. Daha sonra binada inceleme yaparak, boşalttıktan sonra mühürleyeceğiz. İçerisinde yaşayanlar var, sağlık durumlarda herhangi bir şey yok. Kıymetli eşyalarını şimdi tahliye ettiriyoruz. Daha sonra istinat duvarı tamamlandıktan sonra teknik ekibin incelemeleriyle gereği yapılacak” dedi.
Sokakta yaşayan bir vatandaş, “Sabah bir gürültüyle uyandık. Mevcut istinat duvarı kendi kendine çöktü. 1 gün önceden belirtileri olmuştu, çatlaklar oluşmuş. Komşularımızdan biri belediyeye başvurusunu yapmıştı. Bugün de gelip tespiti yapacaklardı fakat tespit olmadan duvar yıkıldı. Şu an için ölü ve yaralı yok. Araçlar zarar gördü, biri de enkaz içerisinde görünmez hale geldi. Duvarın taştan yapılmış olması binaları risk altında tutuyor. Tek tesellimiz ölü ve yaralının olmaması” diye konuştu.
Öte yandan palmiye ağacının da toprakta asılı kaldığı görüldü. Ekiplerin bölgede enkaz kaldırma çalışması yapmasının ardından yeniden bir istinat duvarı yapılacağı öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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