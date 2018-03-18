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Beşiktaş'ta istinat duvarı çöktü; 2 katlı bina boşaltıldı (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2018 10:21 | Son Güncelleme

BEŞİKTAŞ'ta bir binanın istinat duvarı çöktü.

Hakan KAYA - Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, (DHA) BEŞİKTAŞ'ta bir binanın istinat duvarı çöktü. 6 araç hasar görürken bina tedbir amaçlı boşaltıldı.
Çökme saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Beşiktaş Türkali Mahallesi Abbasağa Çıkmazı sokakta bulunan 2 katlı binanın istinat duvarı bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü. Çökme sonucunda park halindeki 6 araç çöken duvarın altında kaldı. Bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

(FOTOĞRAF)

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