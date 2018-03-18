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- Beşiktaş'ta istinat duvarı çöktü; 2 katlı bina boşaltıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2018 10:46 | Son Güncelleme

BEŞİKTAŞ'ta  2 katlı binanın istinat duvarı henüz belirlenemeyen bir nedenle park halindeki araçların üzerine çöktü.

Hakan KAYA - Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, (DHA) BEŞİKTAŞ'ta 2 katlı binanın istinat duvarı henüz belirlenemeyen bir nedenle park halindeki araçların üzerine çöktü. Olayda ölen yada yaralanan olmazken 6 araçta maddi hasar meydana geldi. Bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Çökme, Beşiktaş Türkali Mahallesi Abbasağa Çıkmazında saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 katlı binanın istinat duvarı henüz belirlenemeyen bir nedenle park halindeki araçların üzerine çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olamazken 2 otomobil moloz ve toprak yığınlarının altında kaldı. 4 otomobil de ise maddi hasar meydana geldi. Gürültüyle uyanan mahalle sakinleri olayı polise ve zabıta ekiplerine bildirdi. Zabıta ekipleri yıkılan alanın çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. İki katlı bina ise güvenlik nedeniyle tahliye edilerek mühürlendi.

TEK TESELLİMİZ ÖLEN YA DA YARALANANIN OLMAMASI
Gürültüyle sokağa çıkan mahalle sakini Cengiz Tatlıadım "Sabah saat 08.30 gibi büyük bir gürültüyle uyandık. Mevcut istinat duvarı kendi kendine çökmüş. Dün bir arkadaşımız duvarda çatlaklar var diye belediyeye başvuruda bulunmuş. Bugün belediye ekipleri gelerek tespit yapacaklardı. Ancak duvar tespit yapılmadan çöktü. Tek tesellimiz ölen yada yaralananın olmaması. Bir araç tamamen moloz altında kalırken 5 araçta da maddi hasar meydana geldi" dedi.

(FOTOĞRAF)

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