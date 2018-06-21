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Beşiktaş'ta lüks otelde terör operasyonu...(1)

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2018 23:55 | Son Güncelleme

İSTANBUL Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş'ta bulunan lüks bir otelde operasyon düzenliyor.

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş'ta bulunan lüks bir otelde operasyon düzenliyor. Ekiplerin bir ihbar üzerine FETÖ operasyonu düzenledikleri öğrenildi.

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