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Beşiktaş'ta patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2018 12:30 | Son Güncelleme

BEŞİKTAŞ Barbaros Bulvarı'nda patenle kaydığı sırada halk otobüsünün arkasına tutunan 4 genç kameraya yansıdı.

Özgür Deniz KAYA-İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL (DHA) BEŞİKTAŞ Barbaros Bulvarı'nda patenle kaydığı sırada halk otobüsünün arkasına tutunan 4 genç kameraya yansıdı. İstanbul'da trafiğin en yoğun olduğu noktalardan biri olan Beşiktaş'ta patenle halk otobüsünün arkasına tutunarak ilerleyen 4 genç trafikte tehlike saçtı. Barbaros Bulvarı'nda Zincirlikuyu yönüne doğru patenle kayan gençler, hızla akan trafikte korku dolu anlar yaşattı. Tehlikeli yolculuğunu çevredekilere aldırmadan dakikalarca sürdüren gençler, görenleri hayrete düşürdü. Yoğun trafiğe aldırış etmeden birbirleriyle şakalaşan gençlerin tehlikeli oyunu, otobüsün durağa yanaşmasıyla son buldu. Gençlerin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

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