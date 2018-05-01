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Beşiktaş'ta polis müdahalesi (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 01.05.2018 10:26 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta toplanarak Taksim'e yürümek isteyen yaklaşık 15 kişilik gruba polis müdahale etti.

İhsan YALÇIN - Can EROK Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA) Beşiktaş'ta toplanarak Taksim'e yürümek isteyen yaklaşık 15 kişilik gruba polis müdahale etti. Taksim'e yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi üyesi gruba polis izin vermedi. Grup yürümekte ısrar edince polis müdahalede bulundu. Gruptakiler gözaltına alındı.

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