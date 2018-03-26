Beşiktaş'ta restoranda döner bıçaklı kavga

Ersan SAN/ İSTANBUL, (DHA) BEŞİKTAŞ'ta bir restoranda iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı.
Olay Beşiktaş Çırağan Caddesi'ndeki bir restoranda saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, restoranda yemek yiyen iki grup arasında önce tartışma sonra kavga çıktı. Kavga edenlerden biri restorandaki döner bıçağını alarak karşı gruptakilere saldırdı.
Kavgada bir kişi elinden yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevkedildi. Yaralı kişi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri kavga eden kişileri gözaltına alarak polis merkezine götürdü.
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