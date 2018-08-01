Beşiktaş'ta restoranda yangın

Ersan SAN-İSTANBUL,(DHA)

BEŞİKTAŞ'TA bir restoranda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın Süleyman Seba Caddesi 42 numarada meydana geldi. Bir restoranın mutfak bacasında çıkan yangın sonrası olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Beyoğlu itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. İtfaiyenin çalışmaları devam ediyor.

