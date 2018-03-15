HABER

Beşiktaş’ta şüpheli çanta paniği

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 16:30 | Son Güncelleme

Beşiktaş iskele otobüs durakları yanına bırakılan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi.

Beşiktaş iskele otobüs durakları yanına bırakılan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi. Ekipler tarafından güvenlik şeridi çekilerek kapatılan alandaki çanta bomba imza uzmanı tarafından patlatıldı. Çantadan gazete kağıtları çıkarken, vatandaşların cep telefonlarıyla çalışmaları görüntülemesi dikkat çekti.
Olay, saat 15.30 sıralarında Beşiktaş iskele otobüs duraklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, durakların yanına bırakılan sahipsiz çantayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine alarma geçen ekipleri, olay yerine gelerek güvenlik şeridiyle alanı kapattı. Ardından da vatandaşları uyararak alandan uzaklaştırdı. Ekiplerin bilgi vermesi üzerine olay yerine Bomba İmha Şube Müdürlüğüne bağlı ekip sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen bomba imha uzmanı, koruyucu kıyafetini giyerek çantanın yanına fünye bıraktı.

Vatandaşlar uzaklaşmayınca uzman dakikalarca bekledi
Fünyenin bırakılmasının ardından bomba imha uzmanı kontrollü patlama yapmak için yerine geçti. Ancak çevredeki vatandaşlar polis ekiplerinin uyarılarına rağmen alandan uzaklaşmadı. Vatandaşların çalışmaları cep telefonlarıyla görüntülemeleri ise dikkat çekti. Uyarıların ardından vatandaşların otobüs duraklarından uzaklaşması sonrası fünye büyük bir gürültüyle patladı. Yapılan kontrollerde çantanın içerisinden gazete kağıtları çıktı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Erdoğan'dan flaş açıklama: 3. Dünya Savaşı anlamına gelirErdoğan'dan flaş açıklama: 3. Dünya Savaşı anlamına gelir
Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti!Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti!
Şişme bebeklere savaş açtılarŞişme bebeklere savaş açtılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Berna Laçin ormanda kayboldu! Heyecan dolu anlar

Berna Laçin ormanda kayboldu! Heyecan dolu anlar

Mina Başaran'ın sevgilisi böyle veda etti: Minik kalpli...

Mina Başaran'ın sevgilisi böyle veda etti: Minik kalpli...

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın 'çıplak gösteren gözlük' satmış

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın 'çıplak gösteren gözlük' satmış

Bakan Sarıeroğlu'ndan yarı zamanlı çalışma açıklaması

Bakan Sarıeroğlu'ndan yarı zamanlı çalışma açıklaması

İstanbul'da tramvaylar çarpıştı! Yaralılar var

İstanbul'da tramvaylar çarpıştı! Yaralılar var

Son dakika! Mina Başaran ve arkadaşları son yolculuğuna uğurlanıyor

Son dakika! Mina Başaran ve arkadaşları son yolculuğuna uğurlanıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Nevşehir'de akılalmaz olay! Dişini çektirirken kanına civa karıştı!

Nevşehir'de akılalmaz olay! Dişini çektirirken kanına civa karıştı!

Kızı cinsel istismar kurbanı baba komşu kızına tacizden tutuklandı!

Kızı cinsel istismar kurbanı baba komşu kızına tacizden tutuklandı!

İstanbul'daki AVM'lerde kadınların kâbusu oldular

İstanbul'daki AVM'lerde kadınların kâbusu oldular

Hademeden kız öğrenciye taciz skandalı! Müdür olayı böyle kapatmak istedi

Hademeden kız öğrenciye taciz skandalı! Müdür olayı böyle kapatmak istedi

Şans topu sonuçları 14 Mart: 874. hafta Şans Topu talihlisi Hatay'dan! (Milli Piyango sonuç sorgulama)

Şans topu sonuçları 14 Mart: 874. hafta Şans Topu talihlisi Hatay'dan! (Milli Piyango sonuç sorgulama)

Hasta pencereden düştü, doktor arkasından atladı

Hasta pencereden düştü, doktor arkasından atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.