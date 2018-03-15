Beşiktaş’ta şüpheli çanta paniği

Beşiktaş iskele otobüs durakları yanına bırakılan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi. Ekipler tarafından güvenlik şeridi çekilerek kapatılan alandaki çanta bomba imza uzmanı tarafından patlatıldı. Çantadan gazete kağıtları çıkarken, vatandaşların cep telefonlarıyla çalışmaları görüntülemesi dikkat çekti.

Olay, saat 15.30 sıralarında Beşiktaş iskele otobüs duraklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, durakların yanına bırakılan sahipsiz çantayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine alarma geçen ekipleri, olay yerine gelerek güvenlik şeridiyle alanı kapattı. Ardından da vatandaşları uyararak alandan uzaklaştırdı. Ekiplerin bilgi vermesi üzerine olay yerine Bomba İmha Şube Müdürlüğüne bağlı ekip sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen bomba imha uzmanı, koruyucu kıyafetini giyerek çantanın yanına fünye bıraktı.

Vatandaşlar uzaklaşmayınca uzman dakikalarca bekledi

Fünyenin bırakılmasının ardından bomba imha uzmanı kontrollü patlama yapmak için yerine geçti. Ancak çevredeki vatandaşlar polis ekiplerinin uyarılarına rağmen alandan uzaklaşmadı. Vatandaşların çalışmaları cep telefonlarıyla görüntülemeleri ise dikkat çekti. Uyarıların ardından vatandaşların otobüs duraklarından uzaklaşması sonrası fünye büyük bir gürültüyle patladı. Yapılan kontrollerde çantanın içerisinden gazete kağıtları çıktı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.