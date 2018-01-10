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Beşiktaş'ta taksi şoförü aracında ölü bulundu!

YAŞAM HABERLERİ | 10.01.2018 10:59 | Son Güncelleme 7 saat önce

Beşiktaş’ta bir taksi şoförü aracın içinde ölü bulundu. Yapılan ilk kontrolde şoförün kalp krizi geçirdiği ve buna bağlı olarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, sabah saat 09.30 sıralarında Beşiktaş Yıldız Posta Caddesi üzerinde park halinde bulunan taksi içerisinde hareketsiz bir kişinin yattığını gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde taksinin sürücü koltuğuna oturan şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Bunun üzerine polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak şahsın kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde şahsın taksinin şoförü Zafer Çelik (54) olduğu tespit edildi. Kimlik tespitinin ardından polis ekipleri şahsın yakınlarına haber verdi.

Acı haber üzerine olay yerine Çelik’in patronu ve iş arkadaşları geldi. Şahsın cansız bedeni yapılan olay yeri incelemelerinin ardından çevrede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. İlk belirlemelerde şahsın kalp krizi geçirdiği ve buna bağlı olarak hayatını kaybettiği öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Taksi Beşiktaş kalp krizi

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