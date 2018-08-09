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Beşiktaş'ta yangın paniği 

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2018 14:40 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta 6 katlı bir binanın 5'inci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Beşiktaş'ta yangın paniği 

Zeki GÜNAL-Hakan KAYA-Taner YENER/İSTANBUL,(DHA)- Beşiktaş'ta 6 katlı bir binanın 5'inci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında bir çocuk ve kadın dumandan etkilendi.
Beşiktaş saat 12.30 sıralarında Çırağan Caddesi'nde bulunan 6 katlı bir binanın 5'inci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle binayı biranda dumanlar kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipler yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yanan dairedekiler binadan tahliye edildi. Dumandan etkilenen bir çocuk ve kadına sağlık ekipleri müdahale etti. Olayın görgü tanığı Hasan Çelik, "Sanırım yangın elektrik kontağından çıkmış. Çocuk içerideydi itfaiye kurtardı" dedi.

(FOTOĞRAF)

Beşiktaş'ta yangın paniği Beşiktaş'ta yangın paniği Beşiktaş'ta yangın paniği Beşiktaş'ta yangın paniği

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