HABER

Beşiktaş'ta yangın paniği 

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2018 15:39 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta 6 katlı bir binanın 5'inci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Zeki GÜNAL-Hakan KAYA-Taner YENER/İSTANBUL,(DHA)- Beşiktaş'ta 6 katlı bir binanın 5'inci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında bir çocuk ve kadın dumandan etkilendi.

Beşiktaş saat 12.30 sıralarında Çırağan Caddesi'nde bulunan 6 katlı bir binanın 5'inci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle binayı biranda dumanlar kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipler yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yanan dairedekiler binadan tahliye edildi. Dumandan etkilenen bir çocuk ve kadına sağlık ekipleri müdahale etti. Olayın görgü tanığı Hasan Çelik, "Sanırım yangın elektrik kontağından çıkmış. Çocuk içerideydi itfaiye kurtardı" dedi.

PARTNERBermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrı çözüldüBermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrı çözüldü
Kayseri'de PKK operasyonu: HDP vekil adayı ve 3 kişiye gözaltıKayseri'de PKK operasyonu: HDP vekil adayı ve 3 kişiye gözaltı
Kadının süs havuzuna batırdığı bebeği kurtardıKadının süs havuzuna batırdığı bebeği kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'den tutuklanan köşk doktorundan gündemi sarsacak Hayrünnisa Gül iddiası!

FETÖ'den tutuklanan köşk doktorundan gündemi sarsacak Hayrünnisa Gül iddiası!

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (9 Ağustos 2018)

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (9 Ağustos 2018)

Bakan Kurum'dan Ordu'daki sel felaketi açıklaması: Bakanlık olarak üzerimize düşeni yapacağız

Bakan Kurum'dan Ordu'daki sel felaketi açıklaması: Bakanlık olarak üzerimize düşeni yapacağız

Metroda rezalet! Sarhoş çift herkesin gözü önünde...

Metroda rezalet! Sarhoş çift herkesin gözü önünde...

Aşk-ı Memnu Cemile'nin son halini görenler inanamıyor

Aşk-ı Memnu Cemile'nin son halini görenler inanamıyor

CHP'de deprem! Hepsi birden istifa etti

CHP'de deprem! Hepsi birden istifa etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde iğrenç taciz! Vatandaşlara cinsel organını gösteren kurye tutuklandı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde iğrenç taciz! Vatandaşlara cinsel organını gösteren kurye tutuklandı

13 gündür kayıp olan kızdan ailesine şoke eden telefon: 'Ben evlendim'

13 gündür kayıp olan kızdan ailesine şoke eden telefon: 'Ben evlendim'

Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı! Yabancı uyruklu kadınlar AIDS’li çıktı

Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı! Yabancı uyruklu kadınlar AIDS’li çıktı

Meteoroloji'den son dakika yağış, taşkın, sel ve fırtına uyarısı

Meteoroloji'den son dakika yağış, taşkın, sel ve fırtına uyarısı

Ankara'da korkunç olay! Arabasını yıkamayan lastikçiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü

Ankara'da korkunç olay! Arabasını yıkamayan lastikçiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü

İstanbul'da taksiciler iki kadın turiste dehşeti yaşattı!

İstanbul'da taksiciler iki kadın turiste dehşeti yaşattı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.