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Beşiktaş'tan sonra Kadıköy... Yine gerginlik!

YAŞAM HABERLERİ | 25.01.2018 11:23 | Son Güncelleme 5 saat önce

Kadıköy Hasanpaşa'da Kadıköy Belediyesi'nin otopark olarak kullandığı alanda, Kadıköy Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri arasında gerginlik çıktı. Daha önce de bu olayın benzeri Beşiktaş'ta yaşanmıştı.

Hasanpaşa Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde bulunan Kadıköy Belediyesi binasının karşısındaki otoparkta belediye ekipleri karşı karşıya geldi. Kadıköy Belediyesi otoparkı olarak kullanılan alana İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri çevik kuvvet ve TOMA eşliğinde geldi. Büyükşehir belediyesine bağlı ekipler otoparkta bulunan "Kadıköy Belediyesi otoparkı" yazılı tabelayı ve bilet kulübesini kaldırdı. Buu sırada Kadıköy Belediyesi ekipleri ile büyükşehir zabıta ekipleri arasında sözlü tartışma çıktı. Araya polis girdi.

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"SANKİ İŞGALCİYMİŞİZ GİBİ BURAYA GELMELERİ DOĞRU DEĞİL"

Gerginlik ile ilgili açıklama yapan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, "Sabah 06.30'da, 100 yakın zabıta ile geldiler. Burası bir kamu alanı, Kadıköy Belediyesi kullanıyor. Burayı Kadıköy Belediyesi'nin ihtiyacı olan bir alan, bunu hiç bir şekilde veremeyiz" dedi. "Burası kamu alanı, halkın malı, sanki işgalciymişiz gibi buraya gelmeleri doğru değil" diyen Aykurt Nuhoğlu, "Memleketin bunca sorunu varken kamu kurumlarının birbiri ile dalaşması da doğru değil. Konuşarak her türlü sorun çözülebilir İstanbul Büyükşehir belediyesinin ekipleri geldiler. Sanırım şu anda ekiplerini geri çekecekler. Mahkeme kararında çıkan şey tam olarak bu değil. Sonuçta burası yıllardan beri bizim kullandığımız bir yer bununla ilgili mahkeme kararı da olsa yöntem buraya sabah 06.30'da gelerek olmamalı" şeklinde konuştu.

"İŞİ GÜCÜ BIRAKTILAR BURAYA MI KALDI İŞ"

Nuhoğlu, "Biz işgalci değiliz. Biz vatandaşa hizmet yapan bir kurumuz. Buraya Kadıköy'ün ihtiyacı var. Yanı başında evlendirme dairesi var, bizim araçlarımız burada duruyor. Vatandaşlar burayı kullanıyorlar. Bu yöntemle kamu kurumları birbirleriyle ilişki kuramazlar ki. Kadıköy belediyesi burdaysa onun kullanması gereken bir alan. Bir mantığı olması gerekiyor. İşi gücü bıraktılar buraya mı kaldı iş. Burayı da kurulduğundan beri Kadıköy Belediyesi kullanmış. Onlara da ait olsa bize de ait olsa mülkiyeti buranın ikimiz de kamuyuz. Ayrı ayrı yerlere hizmet etmiyoruz sonuçta vatandaşlara hizmet ediyoruz. Vatandaşlar bu ülkenin vatandaşları" diye konuştu.

İBB EKİPLERİ İLE BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ EKİPLERİ DE KARŞI KARŞIYA GELMİŞTİ

21 Aralık 2017'de Nispetiye Caddesi'nde Beşiktaş Belediyesi zabıta ekipleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri arasında gerginlik yaşanmıştı. Zabıta ekipleri yol yapım çalışmaları nedeniyle karşı karşıya gelmişti. Gerginlik üzerine çok sayıda polis ekibi buraya sevk edilmişti. (DHA)

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
AKP gitmeden ülkeye huzur gelmez.
Türkün Partisi geliyor.Akp gidecek.
@yaseminkurt AKP NE İKTİDARI BIRAKIR NEDE KARNI DOYAR....
Yakında Kadıköy belediye başkanını da görevden alacaklar,bu is planlı bir şekilde yapıldı.
Bu tarz olayların sadece beşiktaş ve kadıköy gibi mekanlarda oluyor acaba, nedne üsküdarda olmuyor ümraniyede olmuyor... sanki olay otoparktan fazlaymış gibi geldi. alkollü mekanlarda buralarda diye bu belediyelere baskı var
Beşiktaş belediyesi için gerekli oto park diyorlar tamam kamuya ayit yer Ya o fiyat listesi olan tabela neyin nesi Demekki birileri kamuya ayit yerden kendine rat elde ediyor İstanbul gibi herde merkez noktada düşünün böyle bir yer günde ne para basar
Oraya bina yapilmayacak , yine otopark olacak ama gelir kadikoy belediyesine degil buyuksehir' e akacak. Para basiyor otopark.
tamamen sağ-sol belediyecilik kavgası ateşleyen ise ibb. Baskı altında olan Ataşehir, Beşiktaş, Kadıköy , Bakırköy gibi kilit istanbul belediyeleri ki bunlar en temiz ve şeffaf belediyelerdir zoruna gidiyor akp belediyelerinin
kadıköy belediye si neden mahkeme kararına uymuyor babasının tarlasımı orası gitsin ofun hundez köyündeki yerlerine sahip çıksın önce
EVET ARTİK HERŞEY BİZİM DEMEYE BAŞLİYORLAR,BU HÜKÜMETİ GETİRENLERE HAKETTİKLERİ HİZMET VE YAPTIRIMLAR YAKINDA GÖRÜRLER :) TEK PARTİ TEK ADAM TEOKRASİNİN KENDİSİ,CUMHURİYETE SAHİP ÇIKALİM, DEMOKRASİ de MEYVESİ KiMSE YİYEMEZ...!
ibb chpli belediye başkanlarına göz dikmiş..ataşehir beşiktaş beylildüzünden sonra şimdide kadıköy..
AKP Kendi beceriksiz kene belediye başkanlarını kanundan kaçırarak ayıklarken çalışan CHP li belediyelerin çalışamaması için tüm devlet imkanlarını kanunsuzca kullanıyor fakat korkunun ecele faydası yok dp,ap,anap,dyp gibi kaptıkaçtı partilerin sonu gibi siyaset mezarlığında yerini alacak.
16 yildir muhalefetlik yapamazsan sana iktidari yasatirlar bunlari basimiza bela eden yine chp dir once cho tasfiye edilsin onlarda arkasindan gider zaten.
@gokturk_mka chp sizin eve geldi galiba. evdende boş çıkmamış galiba..
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