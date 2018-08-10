Beslenmesi yasak köpek besleyen 2 kişiye, 12 bin 600 lira ceza

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de beslenmesi yasak olan 'pitbull terrier' ve 'dogo arjantine' cinsi köpek besleyen 2 kişiye, toplam 12 bin 600 lira para cezası kesildi.
Orman ve Su İşleri Müdürlüğü görevlileri, yapılan denetimlerde Türkiye'de beslenmesi yasak olan 'pitbull terrier' ve 'dogo arjantine' cinsi köpek besleyen iki kişiye cezai işlem uyguladı. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında kişi başı 6 bin 300'er lira para cezası kesildi. Köpekler ise el konularak hayvan barınağına kondu.
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