Besni ilçesinde ‘Yaman 2’ uygulaması

Adıyaman’ın Besni ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan ‘Yaman-2’ uygulamasında kuru sıkı tabanca ve kesici aletler ele geçirildi.

Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik yapılan ‘Yaman 2’ asayiş uygulamasında ekipler 2 araca cezai işlem yaparken, 2 kişiye ise ateşli silahlara muhalefet suçundan işlem yapıldı.

Ayrıca aramalarda M.Ç. isimli şahsın üzerinden kuru sıkı tabanca ele geçirildi. M.Ç. isimli şahsa idari para cezası uygulanırken, 1 şahıs ise ruhsatsız silah taşımaktan gözaltına alındı. Uygulamada ayrıca kesici aletler ele geçirildi.