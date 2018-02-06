Besni ilçesinde ‘Yaman 2’ uygulaması

Adıyaman’ın Besni ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan ‘Yaman-2’ uygulamasında kuru sıkı tabanca ve kesici aletler ele geçirildi.
Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik yapılan ‘Yaman 2’ asayiş uygulamasında ekipler 2 araca cezai işlem yaparken, 2 kişiye ise ateşli silahlara muhalefet suçundan işlem yapıldı.
Ayrıca aramalarda M.Ç. isimli şahsın üzerinden kuru sıkı tabanca ele geçirildi. M.Ç. isimli şahsa idari para cezası uygulanırken, 1 şahıs ise ruhsatsız silah taşımaktan gözaltına alındı. Uygulamada ayrıca kesici aletler ele geçirildi.
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