Besni'de çakmakla oynayan çocuk evi yaktı

Mustafa ÖNDOĞAN ADIYAMAN,(DHA) Adıyaman'ın Besni ilçesi'nde 7 katlı binanın dördüncü katında küçük çocuğun oynadığı çakmağın alev alması sonucu meydana gelen yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Erdemoğlu Mahallesi'nde bulunan 7 katlı binanın dördüncü katında oturan Cuma Yalnız'a ait evi, dün gece alevler sardı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale edip kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında ev sahibi Cuma Yalnız, Müzeyyen Yalnız, Burak Yalnız ve aynı binada oturan Arzu Önder dumandan etkilendi. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Yangının evin küçük çocuğunun çakmakla oynaması sonucu çıktığı belirtildi.
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