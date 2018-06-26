Besni’de emekli öğretmen intihar etti

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman),(DHA)- ADIYAMAN’ın Besni ilçesi’nde kardeşleriyle sorunları olduğu öne sürülen emekli öğretmen Seydi Vakkas K. (63), evinde tavana bağladığı iple intihar etti.
Olay, akşam saatlerinde Yeni Besni Mahallesi'nde meydana geldi. Emekli öğretmen Seydi Vakkas K. akşam saatlerinde eşinin evde olmadığı sırada girdiği iddiaya göre kardeşleriyle yaşadığı sorundan dolayı girdiği bunalım sonucu tavana bağladığı iple intihar etti. Eve gelen Servet K.'nın tavana asılı halde bulduğu eşi Seydi Vakkas K. için polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. İhbarla eve gelen sağlık görevlileri, emekli öğretmen Seydi Vakkas K.'nın öldüğünü belirledi. K.'nın cenazesi Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Morguna sevk edildi.
FOTOĞRAFLI
Ağrı'da 12 gündür kayıp olan Leyla ihbarı polisi alarma geçirdi!
Ağrı'nın Doğubayazıt'ta korkunç görüntü! Elektrik direğine bağlı ceset bulundu
İstanbul'un Yeni Havalimanı’nda kullanıcak arabaların fiyatı dudak uçuklattı!
Seçimlerden hemen sonra ABD'den Türkiye'ye tehdit gibi açıklama
Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!
Haziran ayında şaşırtan görüntü! Balkanlar'a kar yağdı!
Son dakika! AK Parti MKYK ve MYK'nın toplanacağı tarih belli oldu
Ünlü modeli 'film çekeceğiz' diye kandırıp...
Gören şaşıp kaldı! Çantasına elini attı ve...
LGS sonuçları ilan edildi, LGS sonuç sorgulama sayfası açıldı!
Son dakika! CHP'de istifa depremi
Bu bilgisayar pirinç tanesinden bile küçük
LGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sorgulama ekranı bekleniyor! (MEB, E-okul)
Okuyucu Yorumları 0 yorum