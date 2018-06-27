Besni’de emekli öğretmen intihar etti

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman),(DHA)- ADIYAMAN’ın Besni ilçesi’nde kardeşleriyle sorunları olduğu öne sürülen emekli öğretmen Seydi Vakkas K. (63), evinde tavana bağladığı iple intihar etti.
Olay, akşam saatlerinde Yeni Besni Mahallesi'nde meydana geldi. Emekli öğretmen Seydi Vakkas K. akşam saatlerinde eşinin evde olmadığı sırada girdiği iddiaya göre kardeşleriyle yaşadığı sorundan dolayı girdiği bunalım sonucu tavana bağladığı iple intihar etti. Eve gelen Servet K.'nın tavana asılı halde bulduğu eşi Seydi Vakkas K. için polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. İhbarla eve gelen sağlık görevlileri, emekli öğretmen Seydi Vakkas K.'nın öldüğünü belirledi. K.'nın cenazesi Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Morguna sevk edildi.
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