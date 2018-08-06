Besni'de evde 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman),(DHA)- ADIYAMAN’ın Besni ilçesinde jandarmanın arama yapılan evde gümrük kaçağı 10 bin 90 paket sigara ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dört Köyü'nde Ş.P.'ye ait evde arama yaptı. Evde yapılan aramada gümrük kaçağı 10 bin 90 paket sigara ele geçirildi. Sigaralara el konulurken, Ş.P. gözaltına alındı.

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