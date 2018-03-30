Besni’de hayvan hırsızları yakalandı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde 7 adet küçükbaş hayvan çalan hırsızlar yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Besni ilçesine bağlı Kutluca köyünde Mehmet Karataş’ın ahırından 7 adet küçükbaş hayvan gece saatlerinde çalındı. Hayvanlarının çalındığını fark eden Mehmet Karataş, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Besni İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptığı çalışmalar neticesinde hayvanları çalanların İ.T. ile D.Ü. olduğunu tespit ederek, yakalanmaları için çalışma başlattı. Şahıslar Gaziantep’in Araban ilçesinde yakalanarak gözaltına aldı. Zanlılar jandarmadaki ilk ifadelerinin ardından Besni Adliyesine sevk edildi.
Zanlıların hırsızlık ve çeşitli suçlardan çok sayıda sabıkalarının olduğu ve geçen yıl Besni’de yaşanan fıstık ve motosiklet hırsızlıklarının failleri oldukları da öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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