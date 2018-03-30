Besni’de hayvan hırsızlığına 2 tutuklama

Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-DHA) ADIYAMAN’ın Besni ilçesinde küçükbaş hayvan çaldıkları iddiasıyla Gaziantep'in Araban ilçesinde gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İlçeye bağlı Kutluca köyünde Mehmet Karataş'a ait 10 küçükbaş hayvanın çalınmasıyla ilgili çalışma yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin Gaziantep'in Araban ilçesine kaçtıklarını belirledi. Ekipler, yaptıkları çalışmayla hayvanları Bekir Özdenk ve İmam Topalgez'in çaldığını saptadı. Araban'da operasyonla gözaltına alınan 2 şüpheli, Besni'ye getirilip jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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