HABER

Besni'de kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.05.2018 19:20 | Son Güncelleme

ADIYAMAN’ın Besni ilçesinde, kamyon ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Besni'de kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN’ın Besni ilçesinde, kamyon ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Eski Besni ilçesi Ören mevkiinde meydana geldi. Gaziantep yönüne giden Erdal Emeç yönetimindeki 63 FF 311 plakalı kamyon, karşı yönden gelen Enver Yılmaz yönetimindeki 31 GT 266 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Mehmet Parlar, Bilal Yılmaz ve Kasım Tunç yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Besni'de kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 yaralıBesni'de kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 yaralıBesni'de kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 yaralıBesni'de kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Trump'tan flaş İran kararıTrump'tan flaş İran kararı
Eşkıya Hamido hayatını kaybetti!Eşkıya Hamido hayatını kaybetti!
Alparslan Kuytul: Büyük suç işlemişim!Alparslan Kuytul: Büyük suç işlemişim!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

100 bin imzada son durum? Doğu Perinçek 100 bin imzayı buldu mu?

100 bin imzada son durum? Doğu Perinçek 100 bin imzayı buldu mu?

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

Kadın öğretmenin öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı! Kocası görüntüleri mahkemeye sundu

Kadın öğretmenin öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı! Kocası görüntüleri mahkemeye sundu

Abdullah Gül’e şok protesto! 'İhanet etti'

Abdullah Gül’e şok protesto! 'İhanet etti'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bursa'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kız çocuğuyla gece saati...

Bursa'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kız çocuğuyla gece saati...

Anneler Günü'nün ortaya çıkışı ve önemi

Anneler Günü'nün ortaya çıkışı ve önemi

Kadın öğretmenin öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı! Kocası görüntüleri mahkemeye sundu

Kadın öğretmenin öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı! Kocası görüntüleri mahkemeye sundu

Asena Atalay'ın direk dansı boşanma davasına konu oldu

Asena Atalay'ın direk dansı boşanma davasına konu oldu

15 yaşındaki kız intihar notu bırakıp 13’üncü kattan atladı

15 yaşındaki kız intihar notu bırakıp 13’üncü kattan atladı

Akrabalar arasında miras tartışması: Baltalı kavgada 10 kişi yaralandı

Akrabalar arasında miras tartışması: Baltalı kavgada 10 kişi yaralandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.