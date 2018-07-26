Besni'de otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 2 yaralı (2)

FATİH BEBEK DE KURTARILAMADI
Adıyaman'ın Besni ilçesinde annesi Sıdıka Karlıdağ'ın öldüğü kazada yaralanan Fatih Karlıdağ (2) da sevk edildiği Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Fatih bebeğin cesedi morga konulurken, kazada yaralanan Mahmut ve Hatice Kübra Eroğlu'nun tedavilerine ise sürdüğü bildirildi.
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