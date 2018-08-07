Besni’de otomobilin çarptığı yaşlı kadın öldü

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman),(DHA)- ADIYAMAN’ın Besni ilçesi’nde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Zeliha Yıldız (88) hayatını kaybetti.
Kaza, Besni- Araban karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Besni'den Suvarlı Beldesi yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 RL 676 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Zeliha Yıldız’a çarptı. Kazada Yıldız ağır yaralandı. Kazayı gerenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından Besni Devlet Hastanesi'ne götürülen yaşlı kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kadının cesedi otopsi için morga konulurken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
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