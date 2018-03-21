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Besni’de terör propagandası yapan şahıs tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 09:12 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Besni ilçesinde sosyal medyada terör propagandası yapan 1 kişi tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM Büro Amirliği tarafından Zeytin Dalı Operasyonunun başarı ile devam etmesi ve yaklaşan Nevruz öncesi bölücü terör örgütün kara propagandasını önlemek için çalışma yaptı.

Besni’de terör propagandası yapan şahıs tutuklandı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde sosyal medyada terör propagandası yapan 1 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM Büro Amirliği tarafından Zeytin Dalı Operasyonunun başarı ile devam etmesi ve yaklaşan Nevruz öncesi bölücü terör örgütün kara propagandasını önlemek için çalışma yaptı. Polis yaptığı çalışmada sosyal medyada devlet büyüklerine hakaret ve terör örgütü PKK propagandası yapan H.H. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Adıyaman E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Besni’de terör propagandası yapan şahıs tutuklandı

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