Besni’de terör propagandası yapan şahıs tutuklandı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde sosyal medyada terör propagandası yapan 1 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM Büro Amirliği tarafından Zeytin Dalı Operasyonunun başarı ile devam etmesi ve yaklaşan Nevruz öncesi bölücü terör örgütün kara propagandasını önlemek için çalışma yaptı. Polis yaptığı çalışmada sosyal medyada devlet büyüklerine hakaret ve terör örgütü PKK propagandası yapan H.H. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Adıyaman E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Danıştay Başkanı’nın kızı 1 günde Yargıtay’a terfi etti
Trump, Prens Selman'a sattıkları silahları gösterdi
TSK, Afrin’de tuzaklanan çok sayıda patlayıcıları imha ediyor
ABD'den itiraf: Çin ve Rusya'nın o silahlarına karşı savunmamız yok
Yenilik sırası Instagram’da: Instagram hikayelerine yepyeni bir özellik geliyor
Skandal olay: 20 aylık bebek tecavüze uğradı, hastane polise bildirmedi
İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri 2 milyon lira
Lüks otelde tecavüz skandalı! Rus model, camdan atladı
Bir bir itiraf etti! Öğrencilerini baş başa kalacağı bir yere götürüp...
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Çiftlik Bank mağdurlarına müjde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin açıklaması: Askeri bölüm büyük ölçüde bitti
Okuyucu Yorumları 0 yorum