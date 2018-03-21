Besni’de terör propagandasına tutuklama

Mustafa ÖNDOĞAN/ BESNİ (Adıyaman),(DHA)- ADIYAMAN’ın Besni ilçesinde sosyal medya hesabından terör örgütü PKK propagandası yapıp, devlet büyüklerine hakaret ettiği iddia edilen 1 kişi tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği sosyal medyadan devlet büyüklerine hakaret ve terör örgütü PKK’nın propagandası yaptığı iddiasıyla Hicabi H.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hicabi H., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Adıyaman E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
FOTOĞRAFLI
Murat Genç ile Nazan Genç'in rekor tazminatlı boşanmasının sebebi belli oldu
Ankara'da 14 kişi için flaş karar!
Bomba iddia! Çiftlik Bank'ın 'Tosun'unu korku sardı! Oradan da kaçtı...
Şamil Tayyar'ın FETÖ iddiası AK Parti'yi karıştırdı
Mahir Ünal'dan canlı yayında kritik açıklamalar
Paris'in yeni krizi: Şişme bebek genelevi
ABD'den itiraf: Çin ve Rusya'nın o silahlarına karşı savunmamız yok
Skandal olay: 20 aylık bebek tecavüze uğradı, hastane polise bildirmedi
İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri 2 milyon lira
Lüks otelde tecavüz skandalı! Rus model, camdan atladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum