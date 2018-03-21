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Besni’de terör propagandasına tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 11:42 | Son Güncelleme

ADIYAMAN’ın Besni ilçesinde sosyal medya hesabından terör örgütü PKK propagandası yapıp, devlet büyüklerine hakaret ettiği iddia edilen 1 kişi tutuklandı.

Besni’de terör propagandasına tutuklama

Mustafa ÖNDOĞAN/ BESNİ (Adıyaman),(DHA)- ADIYAMAN’ın Besni ilçesinde sosyal medya hesabından terör örgütü PKK propagandası yapıp, devlet büyüklerine hakaret ettiği iddia edilen 1 kişi tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği sosyal medyadan devlet büyüklerine hakaret ve terör örgütü PKK’nın propagandası yaptığı iddiasıyla Hicabi H.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hicabi H., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Adıyaman E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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Besni’de terör propagandasına tutuklamaBesni’de terör propagandasına tutuklama

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