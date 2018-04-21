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Besni’de yakalanan hırsız tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.04.2018 21:04 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Besni ilçesinde hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarının firari şüphelisi şahıs, Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.Edinilen bilgiye göre, daha önceden Besni’de yaşanan dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarının şüphelisi A.Ş.

Besni’de yakalanan hırsız tutuklandı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarının firari şüphelisi şahıs, Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, daha önceden Besni’de yaşanan dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarının şüphelisi A.Ş. isimli şahıs, Gaziantep Caddesinde polis ekiplerini görünce panikleyerek kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamacanın ardından yakalanan A.Ş. gözaltına alındı.
Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, mahkeme tarafından tutuklanarak Adıyaman Cezaevine gönderildi.

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