Besni'nde otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

BESNİ (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Yazı Köyü yakınlarında meydana geldi. Mahmut Eroğlu (18) yönetimindeki 02 HT 344 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle kontrolden çıkarak takla atıp şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan Sıdıka Karlıdağ (30), Hatice Kübra Eroğlu (9) ve Fatih Karlıdağ (2), vatandaşların çağırdığı ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Sıdıka Karlıdağ, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Karlıdağ'ın cenazesi morga konulurken, ilk müdahalesi yapılan diğer 3 yaralı ise Adıyaman'a sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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