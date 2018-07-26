Besni'nde otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

BESNİ (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Yazı Köyü yakınlarında meydana geldi. Mahmut Eroğlu (18) yönetimindeki 02 HT 344 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle kontrolden çıkarak takla atıp şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan Sıdıka Karlıdağ (30), Hatice Kübra Eroğlu (9) ve Fatih Karlıdağ (2), vatandaşların çağırdığı ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Sıdıka Karlıdağ, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Karlıdağ'ın cenazesi morga konulurken, ilk müdahalesi yapılan diğer 3 yaralı ise Adıyaman'a sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Kayıp Evrim ile ilgili kahreden gelişme!
Muharrem İnce'den çok sert açıklama: İbretle izliyorum
İmamla müezzin birbirine girdi
Gerekçesi korkunç! Vicdansız anne bebeğini tuzla besleyerek öldürdü!
Mustafa Destici: Meral Akşener'i başarısız bulmuyorum!
Son dakika! Yunanistan'daki yangının çıkış nedeni belli oldu!
Genç kızın karnından çıkan doktorları hayrete düşürdü! Tam 6 kilo
Bu nasıl moda? Bakan bir daha baktı!
Düğün günü yapılanlar damadı canından bezdirdi, çatıya çıktı
Çin'de 70 tonluk dinozor buldular!
MEB'den ders kitapları için FETÖ uyarısı! O belge ortaya çıktı!
Mars'ta su birikintisi bulundu! İnsanlığın tarihini değiştirecek buluş
Okuyucu Yorumları 0 yorum