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Beton direğin altında kalan Elanur, hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2018 13:00 | Son Güncelleme

KIRIKKALE’nin Keskin ilçesinde, şiddetli rüzgarda evin balkon çatısını tutan beton direğin üzerine devrildiği Elanur Cöke (5), yaşamını yitirdi.

Beton direğin altında kalan Elanur, hayatını kaybetti

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE’nin Keskin ilçesinde, şiddetli rüzgarda evin balkon çatısını tutan beton direğin üzerine devrildiği Elanur Cöke (5), yaşamını yitirdi.
Olay, Keskin ilçesi Yenimahalle Kılıç Sokak’ta meydana geldi. Ailesiyle birlikte bir yakınlarının düğününe giden Elanur Cöke, bahçede oyun oynamaya başladı. Bu sırada rüzgar nedeniyle evin balkon çatısını tutan beton direk devrildi, küçük Elanur altında kaldı. Ağır yaralanan Elanur Cöke, çağırılan ambulansla Keskin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından da Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk edilen Elanur Cöke, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Keskin Kaymakamı Muammer Köken, olayın yaşandığı yerde incelemelerde bulundu.

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Beton direğin altında kalan Elanur, hayatını kaybettiBeton direğin altında kalan Elanur, hayatını kaybetti

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