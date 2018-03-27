Beton dökülen asma kat işçilerin üzerine çöktü: 2 yaralı

Ankara’da bir iş yerinde beton dökülen asma katı taşıyan demir profillerin kırılması sonucu göçük altında kalan 2 işçi yaralandı.
Olay, saat 22.30 sıralarında Yenimahalle ilçesindeki Yıldız Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 1586. Sokak üzerinde bulunan 3 katlı ikinci el yedek parça satılan dükkanın asma katına beton dökümü esnasında ağırlığı kaldıramayan demir profiller kırıldı. Tavan gürültüyle çökerken, iş yerinde çalışan Dail S. ile Serdar A. göçük altında kaldı.
Sesi duyarak işçilerin yardımına koşan vatandaşlar, ıslak beton içinde mahsur kalan yaralıları kurtardı. Yüzleri çimentoya bulanan yaralılar, vatandaşların damacanalarla getirdiği sularla temizlendi. İhbar üzerinde adrese sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, Dail S. ve Serdar A.’yı ambulanslara alarak ilk yardım müdahalesinde bulundu. Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılar, tedavileri tamamlanmak üzere ambulanslarla Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Yenimahalle Devlet Hastanesine sevk edildi.
Polis ekipleri, iş yerinin çevresine şerit çekerek vatandaşları göçük alanından uzak durmaları konusunda uyardı. Olayla ilgili tahkikat başlatan polis, işletme sahibiyle iletişime geçti. Kazada ihmal olup olmadığı araştırılıyor.
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