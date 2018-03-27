HABER

Beton dökülen asma kat işçilerin üzerine çöktü: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 23:55 | Son Güncelleme

Ankara’da bir iş yerinde beton dökülen asma katı taşıyan demir profillerin kırılması sonucu göçük altında kalan 2 işçi yaralandı.Olay, saat 22.30 sıralarında Yenimahalle ilçesindeki Yıldız Sanayi Sitesi’nde meydana geldi.

Ankara’da bir iş yerinde beton dökülen asma katı taşıyan demir profillerin kırılması sonucu göçük altında kalan 2 işçi yaralandı.
Olay, saat 22.30 sıralarında Yenimahalle ilçesindeki Yıldız Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 1586. Sokak üzerinde bulunan 3 katlı ikinci el yedek parça satılan dükkanın asma katına beton dökümü esnasında ağırlığı kaldıramayan demir profiller kırıldı. Tavan gürültüyle çökerken, iş yerinde çalışan Dail S. ile Serdar A. göçük altında kaldı.
Sesi duyarak işçilerin yardımına koşan vatandaşlar, ıslak beton içinde mahsur kalan yaralıları kurtardı. Yüzleri çimentoya bulanan yaralılar, vatandaşların damacanalarla getirdiği sularla temizlendi. İhbar üzerinde adrese sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, Dail S. ve Serdar A.’yı ambulanslara alarak ilk yardım müdahalesinde bulundu. Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılar, tedavileri tamamlanmak üzere ambulanslarla Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Yenimahalle Devlet Hastanesine sevk edildi.
Polis ekipleri, iş yerinin çevresine şerit çekerek vatandaşları göçük alanından uzak durmaları konusunda uyardı. Olayla ilgili tahkikat başlatan polis, işletme sahibiyle iletişime geçti. Kazada ihmal olup olmadığı araştırılıyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gözler perşembe gününde! Emekliye 4 bin 124 lira bayram ikramiyesi geliyor

Gözler perşembe gününde! Emekliye 4 bin 124 lira bayram ikramiyesi geliyor

Boş arazide yakalandı! İğrenç olay

Boş arazide yakalandı! İğrenç olay

Melek Baykal: 34 yıllık evliyim, boşanıyorum...

Melek Baykal: 34 yıllık evliyim, boşanıyorum...

ABD'den gündeme bomba gibi düşen açıklama! 'Türkiye'yi tehdit ediyor...'

ABD'den gündeme bomba gibi düşen açıklama! 'Türkiye'yi tehdit ediyor...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan Vergi Kanunu'nu onayladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Vergi Kanunu'nu onayladı

Atatürk'e küfür etti! Tepkiler çığ gibi...

Atatürk'e küfür etti! Tepkiler çığ gibi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Boş arazide yakalandı! İğrenç olay

Boş arazide yakalandı! İğrenç olay

Çıplak çocuk resimleri paylaşıyordu... Tutuklandı!

Çıplak çocuk resimleri paylaşıyordu... Tutuklandı!

Atatürk'e küfür etti! Tepkiler çığ gibi...

Atatürk'e küfür etti! Tepkiler çığ gibi...

Antalya'da akılalmaz olay! 20 erkek için özel platform kurup...

Antalya'da akılalmaz olay! 20 erkek için özel platform kurup...

Annesinin erkek olduğunu öldüğünde öğrenmişti: Gerçek annesi bulundu

Annesinin erkek olduğunu öldüğünde öğrenmişti: Gerçek annesi bulundu

Çocuk gelin ve ailesi konuştu! ‘Türkiye’de yasak olduğunu bilmiyorduk’

Çocuk gelin ve ailesi konuştu! ‘Türkiye’de yasak olduğunu bilmiyorduk’

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.