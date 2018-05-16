Beton dökülen inşaatta çökme: 2 yaralı

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA) -TOKAT’ın Erbaa ilçesinde 4 katlı apartman inşaatının ilk katı için beton döküldüğü sırada yaşanan çökme sonucu 2 işçi yaralandı.

Olay, öğlen saatlerinde Mevlana Mahallesi Erek Caddesinde bulunan Turgut Kılınç’a ait inşaatta meydana geldi. İnşaatın ilk katı için beton döküldüğü sırada çökme meydana geldi. Beton döken işçilerden Hüseyin Akbulut ve Adem Karadeniz yaklaşık 3 metre yüksekten aşağı düşerek yaralandı. Yaralılar diğer işçilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.

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