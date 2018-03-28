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Beton mikseri Aras Nehri’ne uçtu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 11:04 | Son Güncelleme

Kars Sarıkamış’ta yoldan çıkan beton mikseri Aras Nehri’ne uçtu.

Kars Sarıkamış’ta yoldan çıkan beton mikseri Aras Nehri’ne uçtu. Beton mikserinde sıkışan sürücüyü AFAD ekipleri kurtardı.
Kaza, sabah saat 06.00 sıralarında Karakurt-Horasan karayolunun 6. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karakurt’ta bir şirkete ait inşaata beton götüren A.K. (28) yönetimindeki beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak Aras Nehri’ne uçtu. Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma, 112 ve AFAD ekiplerine bildirdi.
Kaza ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Beton mikserinde sıkışan sürücü A.K.’nın yardımına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bağlı AFAD ekipleri yetişti. Suretle olay yerine intikal eden AFAD ekipleri, beton mikserinde sıkışan A.K.’yi yaralı olarak çıkararak olay yerindeki 112 ekiplerine teslim etti.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü daha sonra Sarıkamış Devlet Hastanesine sevk edildi. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Beton mikseri Aras Nehri’ne uçtu

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Beton mikseri Aras Nehri’ne uçtu

Beton mikseri Aras Nehri’ne uçtu
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Beton mikseri Aras Nehri’ne uçtu

Beton mikseri Aras Nehri’ne uçtu
3 / 6

Beton mikseri Aras Nehri’ne uçtu

Beton mikseri Aras Nehri’ne uçtu
4 / 6

Beton mikseri Aras Nehri’ne uçtu

Beton mikseri Aras Nehri’ne uçtu
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Beton mikseri Aras Nehri’ne uçtu

Beton mikseri Aras Nehri’ne uçtu
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Beton mikseri Aras Nehri’ne uçtu

Beton mikseri Aras Nehri’ne uçtu
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