Beton mikseri çarpan genç kurtarılamadı

İzmir’in Gaziemir ilçesinde beton mikserinin altında kalan genç hayatını kaybetti.

Olay, İzmir’in Gaziemir ilçesinde bulunan 1150 Sokak’ta meydana geldi. Saat 13.30 sularında yaşanan kazada 35 ZC 669 plakalı beton mikseri, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 18 yaşındaki Ömer Kısalar’a çarptı. Kazayı gören çevre sakinleri emniyet güçlerine haber verirken, olay yerine 112 görevlileri de sevk edildi. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen 18 yaşındaki genç kurtarılamadı. Mikserin sürücüsü gözaltına alınırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.